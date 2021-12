மாவட்ட செய்திகள்

ஆவேசமாக ஓடிய மஞ்சுவிரட்டு காளை முட்டி மூதாட்டி பலி; 2 பெண்கள் படுகாயம் + "||" + Manjuvirattu ran in a rage and killed the old woman by knocking the bull

ஆவேசமாக ஓடிய மஞ்சுவிரட்டு காளை முட்டி மூதாட்டி பலி; 2 பெண்கள் படுகாயம்