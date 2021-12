மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே சாராயத்தில் விஷத்தை கலந்து 2 பேர் கொலையா?-பெண்கள் உள்பட 4 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை + "||" + Two killed in alcohol poisoning near Omalur: Police are investigating 4 people, including women

ஓமலூர் அருகே சாராயத்தில் விஷத்தை கலந்து 2 பேர் கொலையா?-பெண்கள் உள்பட 4 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை