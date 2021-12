மாவட்ட செய்திகள்

முப்படை தலைமை தளபதிக்கு நினைவிடம் அமைக்க வலியுறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம் + "||" + Signature movement urging the establishment of a memorial to the Commander in Chief of the 3rd Battalion

முப்படை தலைமை தளபதிக்கு நினைவிடம் அமைக்க வலியுறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம்