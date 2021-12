மாவட்ட செய்திகள்

புகையிலை பொருட்கள் விற்க மாட்டேன் என்று கூறி உறுதிமொழி படிவம் கொடுத்துவிட்டு குட்கா விற்ற வியாபாரிபோலீசார் அதிர்ச்சி + "||" + Gutka is the merchant who sold

புகையிலை பொருட்கள் விற்க மாட்டேன் என்று கூறி உறுதிமொழி படிவம் கொடுத்துவிட்டு குட்கா விற்ற வியாபாரிபோலீசார் அதிர்ச்சி