மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு சரியான அளவில் பொருட்களை வழங்க வேண்டும் - அமைச்சர் பொன்முடி + "||" + Provide the right amount of items for family cardholders

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு சரியான அளவில் பொருட்களை வழங்க வேண்டும் - அமைச்சர் பொன்முடி