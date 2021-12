மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மார்கழிமாத பூஜை விபரம் அறிவிப்பு + "||" + Announcement of the details of the Markazhi month puja at the Thiruchendur Subramania Swami Temple

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மார்கழிமாத பூஜை விபரம் அறிவிப்பு