மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சரின் பாதுகாப்பு வாகனம் கவிழ்ந்ததில் 5 போலீசார் படுகாயம் + "||" + Minister's Security Vehicle 5 policemen were injured in the collapse

அமைச்சரின் பாதுகாப்பு வாகனம் கவிழ்ந்ததில் 5 போலீசார் படுகாயம்