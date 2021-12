மாவட்ட செய்திகள்

மொபட் மீது கார் மோதியதில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் பலி + "||" + Ex serviceman killed in car crash on moped

மொபட் மீது கார் மோதியதில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் பலி