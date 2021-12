மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு ரூ.63 கோடி கடன் + "||" + Rs 63 crore loan for women self help group in tenkasi district

மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு ரூ.63 கோடி கடன்