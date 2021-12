மாவட்ட செய்திகள்

கடலோர காவல்படைக்கு கூடுதல் படகுகளை வழங்க வேண்டும்-நவாஸ்கனி எம்.பி. கோரிக்கை + "||" + Additional boats should be provided to the Coast Guard

