மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆடுகளை திருடிய சிறுவன் உள்பட 5 பேர் கைது42 ஆடுகள் மீட்பு + "||" + Five people were arrested, including a boy who stole sheep

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆடுகளை திருடிய சிறுவன் உள்பட 5 பேர் கைது42 ஆடுகள் மீட்பு