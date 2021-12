மாவட்ட செய்திகள்

பணியின்போது இறந்த 30 போலீசார் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரண நிதி போலீஸ் கமிஷனர் வழங்கினார் + "||" + The Commissioner of Police provided relief funds of Rs 3 lakh each to the families of 30 policemen who died on the job

