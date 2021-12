மாவட்ட செய்திகள்

படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணிகள் நின்றதால் பஸ்சை நிறுத்திய டிரைவர் + "||" + The driver stopped the bus as the passengers stopped to hang on to the stairs

படிக்கட்டில் தொங்கியபடி பயணிகள் நின்றதால் பஸ்சை நிறுத்திய டிரைவர்