மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மயமாக்கலை எதிர்த்து வேலைநிறுத்தம் ஊழியர்கள் பணிக்கு வராததால் வங்கிகள் மூடல் ரூ.500 கோடி பண பரிவர்த்தனை பாதிப்பு + "||" + Strike against privatization Banks closed due to non-attendance of employees Rs 500 crore cash transaction damage

தனியார் மயமாக்கலை எதிர்த்து வேலைநிறுத்தம் ஊழியர்கள் பணிக்கு வராததால் வங்கிகள் மூடல் ரூ.500 கோடி பண பரிவர்த்தனை பாதிப்பு