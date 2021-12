மாவட்ட செய்திகள்

பவுர்ணமியன்று பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்ல தடை + "||" + Devotees are not allowed to go to Kirivalam on Pavurnami

பவுர்ணமியன்று பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்ல தடை