மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக சுற்றுலாத்துறை இயக்குனர், போலீஸ் ஐ.ஜி.யிடம் ஒருநபர் ஆணையத்தில் விசாரணை + "||" + Inquiry into the Thoothukudi shooting by the Director of Tourism, Police IG in a oneman commission

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக சுற்றுலாத்துறை இயக்குனர், போலீஸ் ஐ.ஜி.யிடம் ஒருநபர் ஆணையத்தில் விசாரணை