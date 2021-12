மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தி மு க நிறைவேற்றக்கோரி கள்ளக்குறிச்சியில் அ தி மு க வினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + The party wants to fulfill the election promises Protest against the AIADMK in Kallakurichi

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தி மு க நிறைவேற்றக்கோரி கள்ளக்குறிச்சியில் அ தி மு க வினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்