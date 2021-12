மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன்மலையில்ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்காக நிலத்தை அளவீடு செய்யும் பணி + "||" + In Kalvarayanmalai The task of surveying the land for the removal of encroachments

கல்வராயன்மலையில்ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்காக நிலத்தை அளவீடு செய்யும் பணி