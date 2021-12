மாவட்ட செய்திகள்

கா்நாடகத்தில் பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க எடியூரப்பாவுக்கு முக்கிய பொறுப்பு - மேலிட தலைவர்கள் திட்டம் + "||" + The main responsibility for Eduyurappa is for the BJP to regain power

கா்நாடகத்தில் பா.ஜனதா மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க எடியூரப்பாவுக்கு முக்கிய பொறுப்பு - மேலிட தலைவர்கள் திட்டம்