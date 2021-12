மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகளில் நடந்த பணிகளை ராணுவத்தில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற என்ஜினீயர்களை கொண்டு ஆய்வு செய்ய சென்னை மாநகராட்சிக்கு தகவல் ஆணையம் பரிந்துரை + "||" + The Information Commission has recommended to the Chennai Corporation to inspect the road works with the help of retired engineers serving in the Army

