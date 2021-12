மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் நகராட்சி வார்டு மறுவரையறை மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்கலாம்; கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + Collector Senthilraj said the Thiruchendur Municipal Ward could object to the redefinition

திருச்செந்தூர் நகராட்சி வார்டு மறுவரையறை மீது ஆட்சேபனை தெரிவிக்கலாம்; கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்