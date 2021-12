மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய ஜூனியர் ஆக்கி போட்டியில்தமிழ்நாடு, டெல்லி அணிகள் கால் இறுதிக்கு தகுதி + "||" + At the National Junior Hockey Tournament Tamil Nadu and Delhi qualify for quarter finals

தேசிய ஜூனியர் ஆக்கி போட்டியில்தமிழ்நாடு, டெல்லி அணிகள் கால் இறுதிக்கு தகுதி