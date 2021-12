மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் அரசு பள்ளி கட்டிடங்கள் அகற்றுவதில் தாமதம் + "||" + In Dindigul Government school buildings in danger of collapsing Delay in removal

திண்டுக்கல்லில் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் அரசு பள்ளி கட்டிடங்கள் அகற்றுவதில் தாமதம்