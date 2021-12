மாவட்ட செய்திகள்

பல்கலைக்கழக தடகள போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு- துணைவேந்தர் வழங்கினார் + "||" + Prizes for the winners of the University Athletics Championships

பல்கலைக்கழக தடகள போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு- துணைவேந்தர் வழங்கினார்