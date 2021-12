மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலம் அருவிகளில் இன்று முதல் குளிக்கலாம்- 2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி

Bathing in Courtallam Falls from today - Only for those who have been vaccinated in 2 installments

