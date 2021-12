மாவட்ட செய்திகள்

பதவி, அதிகாரம் எப்போதும் நிரந்தரம் இல்லை - பசவராஜ் பொம்மை பரபரப்பு பேச்சு + "||" + Position and power are not always permanent

பதவி, அதிகாரம் எப்போதும் நிரந்தரம் இல்லை - பசவராஜ் பொம்மை பரபரப்பு பேச்சு