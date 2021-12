மாவட்ட செய்திகள்

கரும்புகள் ஏற்றிச்சென்ற டிராக்டர் கவிழ்ந்து டிரைவர் படுகாயம் + "||" + The driver was injured when the tractor loaded with sugarcane overturned

கரும்புகள் ஏற்றிச்சென்ற டிராக்டர் கவிழ்ந்து டிரைவர் படுகாயம்