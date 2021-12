மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் உயிரிழந்த தனியார் நிறுவன பாதுகாவலர் குடும்பத்துக்கு ரூ.6¾ லட்சம் இழப்பீடு + "||" + Rs 60 lakh compensation for the family of a private security guard who died in an accident

விபத்தில் உயிரிழந்த தனியார் நிறுவன பாதுகாவலர் குடும்பத்துக்கு ரூ.6¾ லட்சம் இழப்பீடு