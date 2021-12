மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் கோவிலில் திருவாதிரையையொட்டி நடராஜருக்கு அபிஷேகம் + "||" + Anointing of Natarajar on the occasion of Thiruvathira at Mylapore Kabaliswarar Temple

மயிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் கோவிலில் திருவாதிரையையொட்டி நடராஜருக்கு அபிஷேகம்