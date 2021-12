மாவட்ட செய்திகள்

விடுதி கட்டிடங்கள் சேதமடைந்திருந்தால் இடிக்கப்படும் + "||" + Accommodation buildings will be demolished if damaged

