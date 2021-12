மாவட்ட செய்திகள்

இந்த ஆண்டு இதுவரை சாலை விபத்துகளில் 262 பேர் பலி + "||" + So far this year, 262 people have died in road accidents

இந்த ஆண்டு இதுவரை சாலை விபத்துகளில் 262 பேர் பலி