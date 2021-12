மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே மின்மாற்றியை உடைத்து தாமிர கம்பிகள் திருட்டு + "||" + Near the bamboo hut Breaking the transformer and stealing the copper wires

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே மின்மாற்றியை உடைத்து தாமிர கம்பிகள் திருட்டு