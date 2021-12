மாவட்ட செய்திகள்

மாணவிகள் தீயசெயல்களுக்கு அகப்படாமல் இருக்க வேண்டும். மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு பாலகிருஷ்ணன் அறிவுரை + "||" + Students should not be caught in evil deeds

