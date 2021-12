மாவட்ட செய்திகள்

வேதபுரம் அங்கன்வாடி மைய கட்டிடத்தின் கழிவறை சீரமைக்கப்படுமா? + "||" + Will the toilet of the Vedapuram Anganwadi Center building be refurbished?

வேதபுரம் அங்கன்வாடி மைய கட்டிடத்தின் கழிவறை சீரமைக்கப்படுமா?