மாவட்ட செய்திகள்

கமலாலய குளத்தின் இடிந்த தென்கரையை ரூ.77 லட்சத்தில் சீரமைக்க பூமி பூஜை + "||" + Bhoomi Puja to renovate the dilapidated south bank of Kamalalaya pond at a cost of Rs. 77 lakhs

கமலாலய குளத்தின் இடிந்த தென்கரையை ரூ.77 லட்சத்தில் சீரமைக்க பூமி பூஜை