மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு ஆலைகளை உடனடியாக திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-தொழிலாளர் சங்கத்தினர் மனு + "||" + Action should be taken to reopen the firecracker factories immediately- Workers' Union petition

பட்டாசு ஆலைகளை உடனடியாக திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்-தொழிலாளர் சங்கத்தினர் மனு