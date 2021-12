மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பு ஆண்டில் கொலை வழக்குகள் 47 ஆக குறைந்துள்ளது + "||" + The number of murder cases has dropped to 47 in the current year

