மாவட்ட செய்திகள்

பேராணாம்பட்டு பகுதியில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நில அதிர்வால் வீடுகளில் விரிசல் + "||" + In the area of ​​Peranampattu Subsequent earthquake cracks in houses ​​Peranampattu Subsequent earthquake cracks in houses

பேராணாம்பட்டு பகுதியில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நில அதிர்வால் வீடுகளில் விரிசல்