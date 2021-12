மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலி திண்டுக்கல்லில் ஆயர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + On the eve of Christmas Special returns to Christian churches It took place in Dindigul under the leadership of the Bishop

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலி திண்டுக்கல்லில் ஆயர் தலைமையில் நடந்தது