மாவட்ட செய்திகள்

தேவேகவுடாவின் சிந்தனையில் உதித்ததுதான், மேகதாது திட்டம் - குமாரசாமி சொல்கிறார் + "||" + The cloud plan was born out of Deve Gowda thinking

தேவேகவுடாவின் சிந்தனையில் உதித்ததுதான், மேகதாது திட்டம் - குமாரசாமி சொல்கிறார்