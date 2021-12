மாவட்ட செய்திகள்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரணாக இருக்கும் தொல்.திருமாவளவன் பேச்சு + "||" + Will be a bulwark for minority people

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரணாக இருக்கும் தொல்.திருமாவளவன் பேச்சு