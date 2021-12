மாவட்ட செய்திகள்

டிக்கெட் எடுக்க மறுத்து பஸ் கண்டக்டர்-டிரைவர் மீது தாக்குதல்; கல்லூரி மாணவர்கள் மீது வழக்கு + "||" + Attack on bus conductor-driver for refusing to take tickets - case against college students

டிக்கெட் எடுக்க மறுத்து பஸ் கண்டக்டர்-டிரைவர் மீது தாக்குதல்; கல்லூரி மாணவர்கள் மீது வழக்கு