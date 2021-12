மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் + "||" + Farmers engaged in an argument with officials at the Farmers Welfare Day meeting

