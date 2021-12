மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாடு திருத்தணி முருகன் கோவிலில் 31-ந்தேதி நள்ளிரவு புத்தாண்டு தரிசனம் ரத்து + "||" + Corona Control Thiruthani Murugan Temple New Year Darshan on 31st at midnight canceled

கொரோனா கட்டுப்பாடு திருத்தணி முருகன் கோவிலில் 31-ந்தேதி நள்ளிரவு புத்தாண்டு தரிசனம் ரத்து