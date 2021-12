மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு மழை, வெள்ள நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் + "||" + The Central Government should immediately provide rain and flood relief funds to Tamil Nadu

