மாவட்ட செய்திகள்

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தின் கழிவறையில் கிடந்த ரூ.20 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் + "||" + Arrived in Chennai from Dubai 20 lakh gold seized from aircraft toilet

துபாயில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தின் கழிவறையில் கிடந்த ரூ.20 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல்