மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் நிறுவன மேலாளர் கொலையில் 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை - பெங்களூரு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + 2 sentenced to life imprisonment for murder of private company manager

தனியார் நிறுவன மேலாளர் கொலையில் 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை - பெங்களூரு கோர்ட்டு தீர்ப்பு