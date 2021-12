மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வு முடிவு வெளியிடாததால் கேள்விக்குறியாகும் எதிர்காலம்; கலெக்டரிடம் கல்லூரி மாணவர், மாணவி முறையீடு + "||" + The future is in question as the results of the exam have not been released

தேர்வு முடிவு வெளியிடாததால் கேள்விக்குறியாகும் எதிர்காலம்; கலெக்டரிடம் கல்லூரி மாணவர், மாணவி முறையீடு