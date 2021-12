மாவட்ட செய்திகள்

தாயை இழந்த பூனை குட்டிகளுக்கு பால் கொடுத்து பாதுகாக்கும் அதிசய நாய் + "||" + Wonder dog that feeds and protects motherless kittens

தாயை இழந்த பூனை குட்டிகளுக்கு பால் கொடுத்து பாதுகாக்கும் அதிசய நாய்