மாவட்ட செய்திகள்

டாக்டர்களின் கவன குறைவே காரணம் என ஆஸ்பத்திரியை உறவினர்கள் முற்றுகை + "||" + Relatives besiege the hospital as the cause of the doctors' lack of attention

டாக்டர்களின் கவன குறைவே காரணம் என ஆஸ்பத்திரியை உறவினர்கள் முற்றுகை